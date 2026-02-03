Эксперт рассказал о последствиях землетрясения для экосистемы Азовского моря

Доктор биологических наук, профессор кафедры экологии и зоологии факультета биологии и химии КФУ им. В. И. Вернадского Сергей Иванов рассказал, что землетрясение, зарегистрированное 2 февраля близ крымского побережья, не причинит ощутимого вреда экосистеме Азовского моря, сообщает «Крым 24» .

2 февраля в акватории Азовского моря неподалеку от Крыма произошло землетрясение магнитудой 4,8 балла.

Иванов полагает, что, несмотря на существующие экологические проблемы, с которыми сталкивается море, включая стремительный рост уровня соли, само землетрясение, очаг которого находился на глубине около 10 км, вряд ли серьезно скажется на его экосистеме.

Главную опасность для морских обитателей, по словам специалиста, несут волны цунами, которые могут возникнуть в результате сейсмической активности.

«Такие землетрясения, которые происходят на дне моря или под морем, опасны не сами по себе, а волной, которую они вызывают — цунами», — подчеркнул Иванов.

Однако слабые землетрясения, как правило, приводят лишь к незначительным колебаниям уровня воды, с которыми морские экосистемы способны справиться благодаря своей природной устойчивости.

