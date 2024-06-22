В Орске ревнивец уговорил друга сбить на авто экс-возлюбленную и ее нового парня

В Орске во дворе дома на улице Ленина развернулась драма из-за девушки, которой бывший парень не смог простить новые отношения. Экс-бойфренд устроил на нее нападение, пишет SHOT .

Предварительно установлено, что мужчина обратился за помощью к другу, у которого есть автомобиль марки «Лада». Он сообщил товарищу, что намерен отомстить бывшей девушке. По плану, сам мужчина должен был избить пару, а его друг-автомобилист — сбить их во дворе.

Момент драки попал на видео. Мужчина действительно набросился на экс-возлюбленную и ее спутника, когда те вышли из дома. Инициатор драки избивал соперника, после чего начал кричать другу, чтобы тот осуществил вторую часть плана: сначала переехал девушку, а после — ее парня.

В настоящее время в обстоятельствах случившегося разбираются стражи порядка. В отношении владельца «Лады» уже возбудили дело по статье о покушении на убийство двух лиц.

Ранее в Республике Коми 57-летняя женщина из ревности хотела убить возлюбленного. Она попыталась сжечь мужчину вместе с любовницей.