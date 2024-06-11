Россиянка из ревности попыталась заживо сжечь своего бывшего с любовницей

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SHOT: в Коми женщина пыталась сжечь возлюбленного и его новую пассию

В Республике Коми 57-летняя женщина на фоне ревности попыталась заживо сжечь своего бывшего мужчину вместе с его новой любовницей. В отношении поджигательницы возбуждено уголовное дело, сообщает SHOT .

Инцидент произошел в селе Подъельск. Местная жительница не смогла смириться. что ее 32-летний сожитель ушел от нее к 48-летней любовнице.

Поздно вечером женщина облила бензином и подожгла деревянный дом, в котором спали влюбленные, и скрылась с места преступления. Мужчина и сожительница проснулись от сильного дыма и огня и успели покинуть здание.

Правоохранительные органы задержали подозреваемую. Она ранее привлекалась к уголовной ответственности за угрозу убийством и уничтожение имущества.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 30 УК РФ (покушение на убийство). Ревнивой женщине грозит до 15 лет тюремного заключения.