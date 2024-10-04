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В Орловской области объявлена ракетная опасность. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Андрей Клычков.

Он порекомендовал мирным гражданам временно не подходить к окнам. Клычков также посоветовал уйти в безопасное место.

Ночью украинские войска пытались нанести удар по РФ с помощью дронов. 18 украинских беспилотников вывели из строя за ночь в небе над Россией.

В прошлый раз дрон ВСУ уничтожили в небе Орловской области 18 сентября. Войска ПВО продолжали отражать атаку противника.