Украинские войска попытались атаковать Россию 18 дронами

Ночью ВСУ вновь попытались нанести удары по объектам в России с помощью беспилотников самолетного типа. Однако их сбили, сообщает Минобороны РФ.

Войска противовоздушной обороны суммарно уничтожили 18 дронов противника. По шесть из них выведены из строя в Белгородской и Воронежской областях.

Еще пять беспилотников ликвидированы над Азовским морем. Один дрон выведен из строя над Ростовской областью.

Ранее при атаке дрона на нефтебазу в Воронеже начала гореть пустая цистерна. Это произошло после того, как подавленный системой радиоэлектронной борьбы дрон упал на объект инфраструктуры.