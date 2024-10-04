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При атаке беспилотника на воронежскую нефтебазу загорелась пустая цистерна

Подавленный средствами РЭБ беспилотник упал на территорию нефтебазы в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале .

«В Аннинском районе Воронежской области средства РЭБ подавили украинские БПЛА, один из которых упал на территорию нефтебазы», — сообщил он.

В результате произошло возгорание пустой цистерны.

По предварительной информации, никто не пострадал. На месте работают спасатели.

Ранее сообщалось, что взрывы в хозяйственной постройке произошли в результате падения БПЛА в Курчатове Курской области. При этом постройка не имела отношения к Курской атомной электростанции.