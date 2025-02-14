сегодня в 04:58

В Орегоне из-за метели столкнулись более 100 машин

В американском штате Орегон произошло массовое ДТП. Из-за сильной метели столкнулись более 100 автомобилей, сообщает RT со ссылкой на Associated Press.

Авария произошла в районе водопада Малтнома в 40 километрах от города Портленд.

В результате ДТП загорелся внедорожник. Кроме того, в некоторых машины остаются заблокированными люди.

Ранее смертельное ДТП произошло в 14:40 на 51-м километре автодороги М-11 «Нева» в городском округе Солнечногорск. Авария унесла сразу три жизни.