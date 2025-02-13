Страшная авария произошла на платной трассе в Подмосковье. 3 человека погибли

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Три человека погибли при лобовом столкновении машин в Солнечногорске

Смертельное ДТП произошло в 14:40 на 51-м километре автодороги М-11 «Нева» в городском округе Солнечногорск. Авария унесла сразу три жизни, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Водитель машины марки Opel выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с автомобилем Skoda. В результате погибли оба водителя и пассажир Skoda.

Полиция устанавливает обстоятельства аварии. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке.

Ранее на внутренней стороне 49-километра МКАД случилось массовое ДТП. Участниками аварии стали три автомобиля, инцидент произошел рядом со съездом №48.