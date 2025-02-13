Массовое ДТП произошло на МКАД

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На внутренней стороне 49-километра МКАД случилось массовое ДТП. Участниками аварии стали три автомобиля, инцидент произошел рядом со съездом №48, сообщает « Царьград ».

Три полосы из шести недоступны для движения на месте ДТП. Появилась пробка на полтора километра. Водителям рекомендуют объезжать зону аварии, сообщает пресс-служба московского Дептранса.

На место происшествия уже прибыли работники столичных служб. Причины столкновения выясняют.

Вечером 12 февраля автоавария произошла на внешней стороне ТТК в Лефортовском тоннеле. Из-за ДТП движение было затруднено.