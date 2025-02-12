Движение затруднено: ДТП произошло в Лефортовском тоннеле в Москве

сегодня в 18:42

Машины столкнулись в Лефортовском тоннеле в Москве

Автоавария произошла на внешней стороне ТТК, в Лефортовском тоннеле, сообщает пресс-служба столичного Дептранса .

Причины ДТП выясняются. На месте работают оперативные службы.

Информация о количестве пострадавших уточняется.

Движение в районе аварии затруднено на 2 км. Автолюбителям посоветовали двигаться по другому маршруту.

Ранее на северо-востоке Москвы произошла автоавария с участием четырех машин. Один человек пострадал.