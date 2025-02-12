Движение затруднено: ДТП произошло в Лефортовском тоннеле в Москве
Машины столкнулись в Лефортовском тоннеле в Москве
Автоавария произошла на внешней стороне ТТК, в Лефортовском тоннеле, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Причины ДТП выясняются. На месте работают оперативные службы.
Информация о количестве пострадавших уточняется.
Движение в районе аварии затруднено на 2 км. Автолюбителям посоветовали двигаться по другому маршруту.
Ранее на северо-востоке Москвы произошла автоавария с участием четырех машин. Один человек пострадал.