сегодня в 04:58

В Новосибирске произошел пожар в административном здании

В Новосибирске горит административное трехэтажное здание. Площадь пожара составляет 1 тыс. кв. м, сообщили в ГУ МЧС по региону.

«Произошел пожар в трехэтажном административном здании. Пожарно-спасательные подразделения реагируют по рангу вызова № 2», — говорится в сообщении.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее специалистам удалось ликвидировать серьезный пожар, который произошел в строящемся ЖК в столице.

