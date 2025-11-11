сегодня в 11:33

Пожар в строящемся ЖК в Москве ликвидирован

Специалистам удалось ликвидировать серьезный пожар, который произошел в строящемся ЖК в столице. О пострадавших информации нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу Москве.

Пожар произошел по адресу: Осташковская улица, д. 8. Там загорелись стройматериалы.

На стройку прибыли 28 сотрудников МЧС и 8 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.

Telegram-канал «МК: срочные новости» опубликовал видео пожара. На кадрах видно, что небо застелил густой черный дым. Беспокойство пожарным доставляют два газовых баллона, находящиеся неподалеку.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.