Черный дым накрыл Москву: в строящемся ЖК вспыхнули стройматериалы
В строящемся ЖК в Москве загорелись стройматериалы
Фото - © Фотобанк Лори
Специалисты ликвидируют пожар в строящемся ЖК по адресу: Осташковская улица, д. 8. Там загорелись стройматериалы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу Москве.
На стройку прибыли 28 сотрудников МЧС и 8 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.
Telegram-канал «МК: срочные новости» опубликовал видео пожара. На кадрах видно, что небо застелил густой черный дым.
Беспокойство пожарным доставляют два газовых баллона, находящиеся неподалеку. Ликвидация возгорания продолжается.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.