Черный дым накрыл Москву: в строящемся ЖК вспыхнули стройматериалы

сегодня в 11:13

В строящемся ЖК в Москве загорелись стройматериалы

Специалисты ликвидируют пожар в строящемся ЖК по адресу: Осташковская улица, д. 8. Там загорелись стройматериалы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу Москве.