Черный дым накрыл Москву: в строящемся ЖК вспыхнули стройматериалы

Происшествия

Фото - © Фотобанк Лори

Специалисты ликвидируют пожар в строящемся ЖК по адресу: Осташковская улица, д. 8. Там загорелись стройматериалы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу Москве.

На стройку прибыли 28 сотрудников МЧС и 8 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.

Telegram-канал «МК: срочные новости» опубликовал видео пожара. На кадрах видно, что небо застелил густой черный дым.

Беспокойство пожарным доставляют два газовых баллона, находящиеся неподалеку. Ликвидация возгорания продолжается.

