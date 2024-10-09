В Новосибирске мигранты избили росгвардейца метлой на глазах курсантов

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В Новосибирске задержали мигрантов, напавших на сотрудника Росгвардии

В Новосибирске задержали мигрантов, избивших росгвардейца после того, как тот сделал замечание водителю автомобиля Haval за опасную езду и отсутствие номеров, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу главка МВД.

Происшествие случилось 29 сентября возле КПП Новосибирского военного института. Два нападавших, вытащив из машины метлу, нанесли удары росгвардейцу черенком, при этом наблюдавшие курсанты и военные не сразу отреагировали на происходящее.

Военнослужащие все же защитили коллегу, но иностранцы успели скрыться с места. Местные жители начали их поиски, и вскоре правоохранительные органы установили личности подозреваемых.

Спустя несколько дней любителей подраться задержали. Теперь в отношении подозреваемых мигрантов проводится расследование.