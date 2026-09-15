В Истре за пять лет отремонтировали 14,4 км водопроводных сетей

В муниципальном округе Истра за пять лет капитально отремонтировали более 30 участков водопровода общей протяженностью 14,4 км. В 2026 году работы продолжаются в Дедовске, где обновляют свыше 8 км сетей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В муниципальном округе Истра наряду с тепловыми сетями обновляют систему холодного водоснабжения. За пять лет в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» капитально отремонтировали более 30 участков водопровода общей протяженностью 14,4 км.

Ранее многие трубы не менялись десятилетиями: металл изнашивался и ржавел, происходили прорывы, ухудшалось качество воды. Плановая замена целых участков сетей прошла в Истре, Дедовске, Павловской Слободе, Аносино, Новопетровском, Хуторках, Андреевском, Бунькове, Рожнове, Котове, Октябрьском, Зеленом Кургане, Дуплеве, Онуфриеве, Никулине, Первомайском и Снегирях.

В 2026 году работы сосредоточены в Дедовске. По госпрограмме «Развитие инженерной инфраструктуры Московской области» здесь ремонтируют 14 участков водопровода протяженностью более 8 км, в том числе на улицах Гвардейской, Победы, Войкова, Мира, Ленина, Больничной, Главной, Энергетиков, Панфилова, Володарского, Красный Октябрь и в Школьном проезде.

Вместо стальных труб прокладывают полиэтиленовые, предназначенные для питьевого водоснабжения. Они не подвержены коррозии, а прокладка методом горизонтально-направленного бурения позволяет сократить вскрытие дорог, тротуаров и газонов. Готовность работ в Дедовске превышает 85%. Завершить прокладку труб и восстановление затронутых территорий планируют в октябре.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что 155 мероприятий планируют реализовать в Подмосковье. В основном работы будут проходить в Истре, Солнечногорске, Можайском округе и других муниципалитетах.

«Ключевое — это работа ВЗУ, сетей водоснабжения и водоотведения. Все, что касается нашей госпрограммы по воде. Она тоже внушительная. Она тоже большая», — сказал Воробьев.

«Формирование комфортной городской среды» — инициатива национального проекта «Инфраструктура для жизни». В городах и населенных пунктах по всей стране появляются новые культурные пространства, прогулочные зоны, проходит масштабное восстановление исторических зданий. Все это — результат работы федерального проекта. По нему жители сами выбирают, как будет выглядеть их город.