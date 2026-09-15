В Истре в августе заменили 348 уличных светильников

Специалисты в августе заменили 348 светильников и отремонтировали еще 17 объектов наружного освещения в Истринском округе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Специалисты продолжили плановое содержание и ремонт системы наружного освещения в Истринском округе. За август они заменили 348 фонарей в Истре, Дедовске и других населенных пунктах муниципалитета.

Новые светильники установили, в частности, в деревнях Алехново, Писково, Юрьево, Высоково, Вельяминово, Бутырки и Рыбушки, в селе Лучинское, поселках Агрогородок, Глебовский и Пионерский, а также на улицах 9-й Гвардейской дивизии, Босова и Адасько в Истре и на улице Володарского в Дедовске.

Кроме того, специалисты отремонтировали 17 светильников на улице Голованова в Истре, улице Садовой в деревне Черная, в сквере поселка Агрогородок и деревне Курсаково. Для надежной работы освещения они также восстановили воздушные линии по 10 адресам в микрорайоне Восточный Истры, деревнях Черная, Качаброво и Покровское, а также в Дедовске.

В населенных пунктах округа заменили 30 фотореле, которые автоматически включают и отключают освещение в зависимости от естественного света. Работы провели в том числе в деревнях Павловское, Кашино, Крючково, Мансурово, Шишаиха, Алексино, Глебово, Филатово и Ананово, а также в селе Онуфриево. Обслуживание объектов наружного освещения продолжается.

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