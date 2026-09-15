В Истре завершили обновление спортплощадки на улице Юбилейной

Спортивную площадку у домов № 4 на улице Ленина и № 2 на улице Юбилейной в Истре обновили и готовят к открытию после рабочего выезда главы муниципального округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава муниципального округа Истра 14 сентября во время рабочего выезда осмотрела обновленную спортивную площадку у дома № 4 на улице Ленина и дома № 2 на улице Юбилейной. Работы завершены, объект готовят к открытию.

Прежняя хоккейная коробка, на которой почти 30 лет играли несколько поколений истринских детей, пришла в аварийное состояние. Ее демонтировали и оборудовали новую площадку для занятий детей и взрослых.

На территории площадью 960 кв. м установили хоккейную коробку размером 15 на 30 метров, ворота для хоккея и мини-футбола, баскетбольные стойки, уличные тренажеры и оборудование для воркаута. Также обустроили новую беговую дорожку, тротуары, асфальтовое покрытие, газон и раздевалки.

Рядом с площадкой расположены школа, детский сад и многоквартирные дома. После открытия жители смогут играть в командные игры, бегать и самостоятельно тренироваться рядом с домом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». Еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.