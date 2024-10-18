В Новороссийске одна плодовая муха уничтожила 23 тонны мандаринов

сегодня в 17:08

Мелкая плодовая муха стала причиной того, что 23 тонны мандаринов в Новороссийске пришлось отправить на утилизацию, сообщает Mash .

Муха попала в контейнер во время его погрузки в порту Турции. Насекомое вдоволь объелось фруктами, раскидало везде свои личинки и умерло.

После такого «путешествия» мухи все мандарины оказались непригодны к употреблению. Целую фуру пришлось отправить на утилизацию.

Ранее на проезжей части в Кемерове из автомобиля «Газель» выпали пчелы. Насекомые на время перекрыли движение.