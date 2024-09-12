Пчелам не повезло: в Кемерове на дорогу выпали насекомые

На проезжей части в Кемерове из автомобиля «Газель» выпали пчелы. Насекомые на время перекрыли движение, сообщает «Сiбдепо» .

«Вчера в Кемерово на Терешковой/Химиков из газели выпали пчелы. Кто потерял?», — говорится в комментарии к видео с инцидентом в соцсетях.

При этом сообщений о ДТП с пчелами в местной Госавтоинспекции в этот день не поступало. Из-за ситуации пострадали только сами насекомые.

Ранее в Кемерове трамвай сошел с рельсов, в результате чего на месте образовалась пробка. Все произошло днем 11 сентября, в результате аварии никто не пострадал. До этого, 9 сентября один из кемеровских трамваев также потерял боковое стекло прямо на ходу. В июле в результате столкновения трамваев в Кемерове пострадали более 140 человек, один человек погиб.

Между тем в Подмосковье с начала 2024 года в службу помощи при ДТП обратились более 194 тысяч водителей. Это единое пространство помощи при дорожно-транспортных происшествиях с круглосуточной горячей линией.