В Новокузнецке у автобуса на ходу взорвалось колесо

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Автобусу удалось избежать ДТП в Кузбассе после взрыва колеса на ходу

В Новокузнецке одно из колес пассажирского автобуса взорвалось прямо во время его движения. Об этом происшествии рассказал свидетель в социальных сетях, сообщает «Сiбдепо» .

По словам очевидца, инцидент произошел на Ильинском шоссе. Видео с места событий поделился мотоциклист, проезжавший мимо.

На кадрах видно, что автобус привычно движется по маршруту, но внезапно раздается громкий взрыв, а левое колесо лопается. В результате этого дым заполонил всю дорогу.

Водителю автобуса пришлось прибегнуть к экстренному торможению и съехать с проезжей части на обочину, благодаря чему ему и удалось избежать ДТП. По информации источника, никто из пассажиров не пострадал.

Ранее в Подмосковье рейсовый автобус протаранил несколько машин. Обошлось без жертв.