В Новокузнецке у автобуса на ходу взорвалось колесо
Автобусу удалось избежать ДТП в Кузбассе после взрыва колеса на ходу
В Новокузнецке одно из колес пассажирского автобуса взорвалось прямо во время его движения. Об этом происшествии рассказал свидетель в социальных сетях, сообщает «Сiбдепо».
По словам очевидца, инцидент произошел на Ильинском шоссе. Видео с места событий поделился мотоциклист, проезжавший мимо.
На кадрах видно, что автобус привычно движется по маршруту, но внезапно раздается громкий взрыв, а левое колесо лопается. В результате этого дым заполонил всю дорогу.
Водителю автобуса пришлось прибегнуть к экстренному торможению и съехать с проезжей части на обочину, благодаря чему ему и удалось избежать ДТП. По информации источника, никто из пассажиров не пострадал.
Ранее в Подмосковье рейсовый автобус протаранил несколько машин. Обошлось без жертв.