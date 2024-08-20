МК: рейсовый автобус протаранил несколько машин в Московской области
Фото - © Telegram-канал «МК: срочные новости»
Водитель рейсового автобуса в поселке Скоропусковский Сергиево-Посадского городского округа Московской области устроил массовое ДТП, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».
Транспортное средство сначала врезалось в другой автобус, а затем в легковушку. По предварительным данным, жертв нет.
Однако финансовый ущерб был нанесен владельцу легкового автомобиля. Машина перевернулась на бок и была сильно повреждена.
Ранее служба помощи при ДТП Подмосковья помогла участникам 2,4 тыс. аварий за неделю. Также сотрудники «горячей линии» помогли оформить европротокол.