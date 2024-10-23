В Новокузнецке сам по себе перевернулся грузовик

В Новокузнецке на кольцевом объезде на улице Транспортная перевернулся грузовой автомобиль, сообщает «Сiбдепо» .

В социальных сетях пользователи поделились кадрами с места происшествия. Экстренные службы на тот момент уже прибыли на место для устранения последствий. Через некоторое время появилось видео с камеры наблюдения, на котором видно сам момент переворота.

Выяснилось, что инцидент произошел без участия других транспортных средств. По информации из правоохранительных органов, до сих пор не поступало заявлений о данном дорожном происшествии.

Между тем, на улице Трехгорный Вал в Москве автомобиль BMW с мигалкой влетел в вакуумно-уборочную машину.