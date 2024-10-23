Водитель BMW с мигалкой въехал в уборочную машину в Москве и перевернул ее Происшествия сегодня в 09:47

На улице Трехгорный Вал в Москве автомобиль BMW с мигалкой влетел в вакуумно-уборочную машину. Об этом сообщает «ДТП и ЧП Москва и МО».

После аварии с BMW, предположительно, сняли мигалку. Коммунальная техника завалена на бок. У автомобиля BMW смяты передний бампер и капот. Включены аварийные сигналы. Сейчас стороны ДТП дожидаются приезда сотрудников ГАИ. Ранее в Подмосковье BMW столкнулся с грузовиком. После этого машина полностью выгорела.