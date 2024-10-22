сегодня в 15:59

BMW полностью выгорел после столкновения с грузовиком в Подмосковье

Возгорание автомобиля BMW произошло в результате ДТП на трассе М-2 «Крым» в городском округе Подольск, сообщает РИА Новости .

Авария случилась во вторник днем на 34 км трассы в сторону столицы. Предварительно, иномарка вспыхнула после того, как врезалась в следовавший в попутном направлении грузовик.

В результате произошедшего легковой автомобиль выгорел полностью, никто не пострадал. Сейчас на месте ДТП работают полицейские.

Движение у места аварии было затруднено, там собралась 5-километровая пробка.