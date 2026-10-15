Более 350 участников СВО в Подмосковье получили бесплатное зубопротезирование

Свыше 350 участников специальной военной операции воспользовались бесплатным зубопротезированием в Московской области. Поддержка покрывает расходы до 120 тыс. рублей, а при челюстно-лицевом ранении — до 1 млн рублей, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Участники СВО в Московской области могут бесплатно пройти обследование, подготовку, изготовление и установку зубных протезов или коронок. Помощь предоставляется однократно.

«Зубопротезирование является важной частью комплексной реабилитации. Всего такой поддержкой воспользовались свыше 350 бойцов», — рассказал председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

Предельная стоимость помощи составляет 120 тыс. рублей: 20 тыс. рублей на обследование и подготовку и 100 тыс. рублей на зубопротезирование. Для участников СВО, нуждающихся в протезировании вследствие челюстно-лицевого ранения, лимит составляет 1 млн рублей.

Для получения поддержки необходимо представить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и справку об участии в СВО по форме, установленной постановлением правительства Российской Федерации от 09.10.2024 № 1354. Если в удостоверении личности нет сведений о месте жительства в Московской области, потребуется подтверждающий документ.

При челюстно-лицевом ранении дополнительно нужен документ, подтверждающий его получение при участии в СВО.

Голубев добавил, что зубопротезирование — одно из направлений комплексной поддержки участников СВО в регионе наряду с выплатами, льготами, медицинской реабилитацией и помощью в трудоустройстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе реабилитационных центров в Подмосковье, где помогают бойцам СВО. В том числе построен большой центр для реабилитации слепоглухонемых.

«По реабилитации у нас несколько специальных центров, они завязаны на протезирование, адаптацию, реабилитацию. Такой большой центр работает в Коломне, общая реабилитация у нас в «Ясенках», это в Наро-Фоминске. Сейчас и специалисты, и сами ребята попросили построить многофункциональный бассейн, чтобы проводить различные процедуры», — сказал Воробьев.