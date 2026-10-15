Сотрудница отеля в Одинцовском округе взяла серебро туристического конкурса

Дарья Щербакова из парк-отеля «Усадьба Бушарино» в Одинцовском округе стала серебряным призером областного конкурса «Лучший по профессии» в индустрии туризма. Финал и награждение прошли очно 13–14 октября 2026 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Дарья Щербакова заняла второе место в номинации «Лучший работник службы приема и размещения гостиницы/иного средства размещения». Конкурс прошел при поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

Сотрудница парк-отеля «Усадьба Бушарино» работает в туристической сфере пять лет. В профессиональном конкурсе она участвовала впервые.

«За 5 лет работы в сфере туризма я впервые приняла участие в конкурсе и пожалела только об одном — о том, что ранее не участвовала. Приятно была удивлена организацией мероприятия и компетентными членами жюри. Огромное спасибо за то, что поделились своим богатым опытом», — отметила Дарья Щербакова.

Конкурс направлен на повышение качества туристического сервиса и гостеприимства в Подмосковье. Он дает участникам возможность обмениваться опытом и лучшими практиками, способствует профессиональному росту, повышает престиж рабочих профессий и помогает привлекать молодежь в отрасль.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов.

Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.