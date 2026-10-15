Минэкологии Подмосковья поздравило работников заповедного дела

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов поздравил работников заповедного дела с профессиональным праздником, который отмечают в России 14 октября, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

День работников заповедного дела не относится к государственным праздникам. В этот день поздравляют всех, чья работа или увлечения связаны с особо охраняемыми природными территориями (ООПТ), защитой редких видов флоры и фауны, уникальных ландшафтов и ценных экосистем.

В Московской области схему организации и развития ООПТ реализует Минэкологии региона.

«Я поздравляю всех, кто причастен к созданию заповедных земель и их охране. Подмосковье традиционно является одним из лидеров развития заповедного дела в России, в области создано уже 264 ООПТ регионального значения, где под охраной находится 680 объектов животного и растительного мира», — сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Министр также напомнил, что в этом году в Подмосковье отметили 60-летие вступления в силу решения исполкома Мособлсовета «Об объявлении заказниками отдельных участков земли и водного пространства области, имеющих оздоровительную и историко-мемориальную ценность». Документом создали первые 14 ООПТ областного значения. Это решение заложило основу заповедной системы Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.