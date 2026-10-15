В Одинцовском округе проверили готовность коммунальной службы к зиме

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов 13 октября проверил подготовку учреждения «Городское хозяйство Рублево-Успенское» к зимней работе. Оно обслуживает более 50 населенных пунктов и свыше 1,4 млн кв. м территории от МКАД до Звенигорода, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В муниципальном учреждении «Городское хозяйство Рублево-Успенское» работают более 290 человек. Производственные базы расположены в Горках-2, Соснах, Назарьево, Барвихе и Захарово.

В этом сезоне планируют использовать вахтовый метод работы. Для этого в Матвейково завершают обустройство общежития: сотрудники смогут жить ближе к обслуживаемым территориям и быстрее приступать к уборке. Зимнюю спецодежду закупили в полном объеме.

«К работе в зимний период учреждение полностью готово. Техника подготовлена, сотрудники обеспечены необходимой экипировкой, запас противогололедных материалов практически сформирован», — сообщил Андрей Иванов.

Учреждение располагает 80 единицами техники, из которых зимой задействуют 46: 14 тракторов, 12 мини-погрузчиков, семь «Газелей», по три автовышки, экскаватора-погрузчика и самосвала, а также эвакуатор, мусоровоз, комбинированную дорожную машину и фронтальный погрузчик.

Для уборки также есть средства малой механизации: 18 ручных роторов, 12 щеток и три мини-трактора.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что особенность обновления группировки снегоуборочной техники в этом году — усиление ее роторами.

«Каждый год мы целенаправленно ведем обновление дорожной техники, как тяжелой, так и легкой. В этом году, наверное, особенность заключается в том, вы знаете это прекрасно, что мы достаточно усилили группировку роторами», — сказал Воробьев.