В онкоцентре Подмосковья более 1500 пациентов обследовали на новом ЭКГ-аппарате

Более 1500 пациентов Московского областного онкологического клинического центра прошли обследование на новом аппарате для электрокардиографии. Оборудование поступило 4 июня 2026 года в рамках программы модернизации здравоохранения Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

На новом ЭКГ-аппарате в Московском областном онкологическом клиническом центре обследуют около 65 пациентов в день. Врач функциональной диагностики Юлия Александровна Китаева рассказала, что 12-канальный прибор соответствует всем российским и европейским стандартам. Его поставка стала частью программы модернизации здравоохранения Подмосковья, которая помогает повышать точность диагностики и сокращать время оформления результатов.

«Он очень информативный. Позволяет нам во время съемки сразу передать информацию в отделение, тем самым сократив время для дальнейшего осмотра пациента», — пояснила Юлия Китаева.

По словам врача, электрокардиография занимает 3–4 минуты, а управление прибором интуитивно понятно. Встроенные антитреморный, антидрейфовый и сетевой фильтры очищают сигнал от помех, в том числе при дрожи у пациента или нестабильном электропитании. Благодаря этому врач получает четкий и достоверный график.

Автоматизация снижает риск пропустить нарушения ритма: при обнаружении аритмии аппарат автоматически начинает запись. Устройство также распознает сигналы электрокардиостимулятора, что обеспечивает корректную диагностику и исключает ложные трактовки. Защита от дефибрилляции позволяет прибору оставаться работоспособным, если пациенту недавно был нанесен разряд.

Для обследования на новом оборудовании пациенту необходимо получить направление у лечащего врача. Электрокардиография важна для комплексной оценки состояния здоровья, особенно при диспансерном наблюдении.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.