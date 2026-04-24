В Новокузнецке обрушилась часть аварийного дома

В Новокузнецке на улице Челюскина, 24 обрушилась часть аварийного дома. Пострадавших нет, жителям вновь предложили переехать в маневренный фонд, сообщает Сiбдепо .

Часть здания на улице Челюскина, 24 рухнула днем. Дом признали аварийным в прошлом году и обязали жильцов расселиться, однако некоторые отказались покидать квартиры.

Доступ в здание после происшествия перекрыли. По данным городских властей, разрушились конструкции нежилой части дома.

«Сегодня произошло разрушение конструкций части нежилого здания. Пострадавших нет. Жителям повторно предложен переезд в маневренный фонд до момента выкупа аварийных помещений в текущем году», — написал мэр Новокузнецка Денис Ильин.

Жителям предлагают временное жилье до выкупа помещений. Глава города сообщил, что держит ситуацию на личном контроле.

