В Новой Москве МЧС тушат пожар площадью 525 «квадратов»

В Новой Москве в поселке Фабрики имени 1-го Мая 20 февраля загорелся металлический ангар, на месте происшествия работают сотрудники МЧС России, сообщает пресс-служба ведомства .

Предварительно известно, что еще до прибытия на место происшествия спасателей все находящиеся в ангаре сумели самостоятельно эвакуироваться. Площадь горения достигла 525 квадратных метров.

Что стало причиной возникновения пожара, пока неизвестно. Этот факт выяснят позднее в ходе специальной экспертизы.

На месте пожара работают 34 сотрудника личного состава МЧС РФ, которые задействовали семь единиц спецтехники.

Ранее сообщалось, что в Москве горел институт вычислительной техники. В результате происшествия никто не пострадал, пожар полностью потушили утром 20 февраля.