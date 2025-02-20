сегодня в 08:39

Крупный пожар в институте вычислительной техники в Москве полностью потушили

Спасателям удалось полностью потушить пожар в административном здании на Варшавском шоссе, сообщает пресс-служба МЧС России.

Горел институт вычислительной техники.

В результате пожара никто не пострадал. Причины происшествия устанавливают.

Площадь возгорания достигала 1500 квадратных метров. Самостоятельно из здания института эвакуировались 30 человек.

Возгорание тушили свыше 170 сотрудников и 50 единиц техники. В том числе был привлечен вертолет Ка-32. Он сбросил 400 тонн жидкости.