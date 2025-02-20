Пожар в Институте вычислительной техники на юге Москвы локализовали

Пожарные локализовали пожар в здании столичного Института вычислительной техники на Варшавском шоссе, сообщили в пресс-службе МЧС.

«Пожар в Москве локализован на 1 500 квадратах», — говорится в сообщении ведомства.

Здание организации загорелось вечером в среду. Оттуда самостоятельно смогли выбраться около 30 человек.

К тушению пожара привлекали более 170 сотрудников и 50 единиц техники и вертолет Московского авиационного центра. Находящиеся рядом дороги перекрыли в целях безопасности.

Причины происшествия выясняют. По некоторым данным, горел кондитерский или швейный цех, находящийся в заднии.

Пострадавших нет.