Пожар в Институте вычислительной техники на юге Москвы локализовали
Пожарные локализовали пожар в столичном Институте вычислительной техники
Пожарные локализовали пожар в здании столичного Института вычислительной техники на Варшавском шоссе, сообщили в пресс-службе МЧС.
«Пожар в Москве локализован на 1 500 квадратах», — говорится в сообщении ведомства.
Здание организации загорелось вечером в среду. Оттуда самостоятельно смогли выбраться около 30 человек.
К тушению пожара привлекали более 170 сотрудников и 50 единиц техники и вертолет Московского авиационного центра. Находящиеся рядом дороги перекрыли в целях безопасности.
Причины происшествия выясняют. По некоторым данным, горел кондитерский или швейный цех, находящийся в заднии.
Пострадавших нет.