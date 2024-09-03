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В Новгородской области вандалы подожгли возложенные к Вечному огню цветы

В Новгородской области вандалы сожгли цветы, возложенные к мемориалу «Вечный огонь». В региональном управлении МВД заявилиили, что в настоящее время проводят опрос потенциальных свидетелей и очевидцев произошедшего, сообщает «ФедералПресс» .

«В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, просматривают видеозаписи», — уточнили в ведомстве.

Сведения о преступниках были опубликованы в Сети. После проведения необходимых проверок правоохранительные органы примут решение относительно привлечения правонарушителей к ответственности.

Ранее Тверской суд Москвы вынес приговор двум женщинам, которые осквернили памятник советскому маршалу Георгию Жукову, расположенный на Манежной площади в центре города. Вандалы получили один год принудительных работ как наказание за свои действия.