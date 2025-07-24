В Новгородской области в результате ДТП погибли два человека

На федеральной дороге в Боровичском округе Новгородской области произошло ДТП, в результате которого погибли два человека, сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД по региону.

ДТП произошло в 23 июля около 20:00 на федеральной автодороге А122 «А-114 Устюжна — Крестцы — Яжелбицы — Великие Луки — Невель» в Боровичском округе. На опубликованным фото видно, что автомобиль Renault опрокинулся на крышу.

«По предварительным данным, водитель автомобиля не справился с управлением и совершил съезд с дороги. В результате ДТП два человека погибли и четыре получили травмы различной степени тяжести.

Ранее электропоезд снес автомобиль Toyota в Орехово-Зуевском округе Московской области. Легковушка переезжала через железнодорожные пути в неположенном месте.