Жуткие фото: электричка снесла легковушку на пешеходном переходе в Подмосковье
Легковое авто столкнулось с электричкой на пешеходном переходе в Подмосковье
Фото - © ГУ МВД России по Московской области
Электропоезд снес автомобиль Toyota в Орехово-Зуевском округе Московской области. Легковушка переезжала через железнодорожные пути в неположенном месте, фото публикует пресс-служба ГУ МВД России по региону.
ДТП случилось около 13:45 рядом с ж/д станцией Войново. За рулем Toyota находился мужчина 2001 года рождения.
Никто не пострадал. Однако, судя по фото, столкновение было сильным.
У легкового автомобиля частично снесло переднюю часть. У него помят капот и спущена шина.