Жуткие фото: электричка снесла легковушку на пешеходном переходе в Подмосковье

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Легковое авто столкнулось с электричкой на пешеходном переходе в Подмосковье

Электропоезд снес автомобиль Toyota в Орехово-Зуевском округе Московской области. Легковушка переезжала через железнодорожные пути в неположенном месте, фото публикует пресс-служба ГУ МВД России по региону.

ДТП случилось около 13:45 рядом с ж/д станцией Войново. За рулем Toyota находился мужчина 2001 года рождения.

Никто не пострадал. Однако, судя по фото, столкновение было сильным.

У легкового автомобиля частично снесло переднюю часть. У него помят капот и спущена шина.