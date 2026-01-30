В Ногинске в суд передали дело о гибели в ДТП 9-летнего ребенка и его бабушки

Прокуратура Ногинска передала в суд материалы уголовного дела, касающегося ДТП со смертельным исходом. Трагедия унесла жизни девятилетнего ребенка и его бабушки, а мать ребенка получила серьезные увечья, сообщила прокуратура Московской области .

Ногинская горпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 25-летнего уроженца Ульяновской области. Молодой человек предстанет перед судом по ч. 6 ст. 264 УК РФ – он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, что повлекло за собой тяжкий вред здоровью и гибель двух человек по неосторожности. Он управлял автомобилем, не имея водительских прав.

Следствие выяснило, что 23 мая 2025 года обвиняемый, уже лишенный прав, за рулем микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter 2 на трассе М-12 «Восток» в Богородском округе превысил допустимую скорость. Потеряв контроль над транспортным средством, он врезался в автомобиль Lada Largus, который стоял на аварийке в средней полосе. От удара отечественный автомобиль влетел в Audi A6.

В результате этого трагического ДТП два пассажира автомобиля Audi A6, девятилетний внук и его бабушка, погибли на месте из-за полученных травм. Мать ребенка получила тяжкие телесные повреждения, угрожавшие ее здоровью.

