Один из пострадавших в тройном ДТП в Подмосковье находится в тяжелом состоянии

Врачи из Подмосковья и Москвы делают все возможное, чтобы пострадавшие в смертельном ДТП с микроавтобусом в пределах Богородского городского округа как можно скорее выздоровели и выписались домой. Однако состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое, об этом рассказал помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, пишет ТАСС .

«В стационарах больниц Московской области, Москвы и федеральных медцентров Минздрава России на лечении находятся девять пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье, двое из них дети. Состояние одного из пострадавших врачи оценивают как тяжелое, восемь пациентов — в состоянии средней тяжести», — рассказал Кузнецов.

Пострадавших школьников в страшной аварии доставили в детский клинический центр имени Л. М. Рошаля. В медучреждении юным пациентам провели полное обследование, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Ранее подмосковный Следственный комитет сообщил, что задержал водителя микроавтобуса, который допустил столкновение с двумя другими автомобилями, в результате чего два человека погибли на месте и еще несколько оказались на больничной койке. По факту случившегося возбуждено и расследуется уголовное дело.