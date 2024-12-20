В Нью-Йорке предотвратили возможный теракт против консульства Израиля

Американские службы безопасности предотвратили попытку нападения на израильское консульство в Нью-Йорке, сообщает ТАСС .

Генеральный консул Израиля в Нью-Йорке Офир Акунис заявил, что страна очень ценит оперативные действия и сотрудничество американских служб безопасности в предотвращении попытки нападения на консульство.

Подозреваемого задержали. Им оказался сторонником террористических организаций.

Ранее в результате теракта со стрельбой по пассажирскому автобусу под Иерусалимом пострадали четыре человека, в том числе ребенок.