В результате стрельбы по автобусу под Иерусалимом пострадали четыре человека Происшествия сегодня в 02:20

В результате теракта со стрельбой по пассажирскому автобусу под Иерусалимом пострадали четыре человека, в том числе ребенок, пишет РИА Новости.

Террорист обстрелял автобус на шоссе 60 возле Бейт-Джала. В результате стрельбы пострадал 12-летний мальчик. Сейчас он находится в тяжелом состоянии. Израильские силы установили блокпосты. Район Вифлеема окружили. Ранее политолог, член экспертного клуба «Дигория» Константин Булавицкий заявил, что Сирия стала легкой добычей для обезумевшего от военных амбиций и подконтрольного США Израиля.