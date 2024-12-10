«Сирия, ослабленная многолетним вооруженным конфликтом и вмешательством внешних игроков, стала легкой добычей для тех, кто привык решать вопросы не дипломатией, а силой. Это идеальный момент для обезумевшего от военных амбиций и подконтрольного США Израиля: сейчас ЦАХАЛ пытается "подтянуть" буферные территории к своим границам, оправдывая это угрозой национальной безопасности», – сказал Булавицкий.

Он добавил, что поддерживает хор евреев и Госдепартамент США, объясняя продвижение армии Израиля в буферной зоне тем, что в противном случае возникла бы угроза захвата территории террористами.

«В последние два дня на Сирию было совершено только около трехсот налетов. ВВС Израиля продолжают наносить удары на юге и в районе Дамаска, а утром появилась информация, что ЦАХАЛ находится уже в 20 км от сирийской столицы. Международные институты, находящиеся под каблуком псевдодипломатии Штатов, вынуждены молча соглашаться с американским гегемоном», – отметил политолог.

Булавицкий заключил, что Россия никогда не пряталась за двойные стандарты. В мире, где сила снова становится аргументом, Россия остаётся игроком, который открыто защищает право народов мира на суверенитет и справедливость.