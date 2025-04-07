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В Нью-Йорке мужчина с ножом напал на прохожих

Мужчина с ножом напал на прохожих и ранил нескольких человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на New York Post.

Среди пострадавших — три девочки в возрасте от 8 до 16 лет и одна женщина.

Напавший проигнорировал приказ полиции бросить нож, попытался напасть на полицейских, после чего получил несколько пулевых ранений и был госпитализирован.

Ранее иорданский правительственный чиновник на пути из Малайзии в Австралию спровоцировал конфликт внутри самолета, напал на экипаж.