сегодня в 16:44

В Нижнем Новгороде уже несколько дней разыскивают 16-летнюю девочку

В Нижнем Новгороде уже несколько дней разыскивают 16-летнюю Дарью Рыбину, которая ушла 5 августа из дома и не вернулась, сообщает «Время Н» со ссылкой на волонтеров.

Девочка-подросток ушла из дома № 84 на проспекте Гагарина. Приметы: рост 175 см, телосложение среднее, глаза серо-голубые, волосы русые.

Дарья была одета в черную короткую юбку, черную рубашку, белые высокие носки и белые кроссовки на платформе. Также при себе у школьницы был черный рюкзак.

Сообщить информацию о местонахождении Дарьи Рыбиной можно по телефону горячей линии отряда ПСО «Волонтер»: 8 (831) 291 51 51 или инфоргу поиска 8 903 846 59 68.

Ранее в Свердловской области 20-летний юноша с ДЦП ушел в лес и бесследно пропал. На поиски молодого человека незамедлительно отправились сотрудники полиции.