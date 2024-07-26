Е1: на Урале юноша с ДЦП ушел в лес и бесследно пропал

На Урале пятые сутки разыскивают 20-летнего Даниила Багаутдинова, который болен ДЦП. Парень ушел в лес и бесследно пропал, сообщает Е1.ru .

22 июля около 03:00 в полицию поступило обращение от мамы Даниила. На поиски молодого человека незамедлительно отправились трое сотрудников полиции. Уже утром к поискам подключили 30 человек и кинолога с собакой.

Полицейские обошли все дворы в деревне Татарская Еманзельга, где пропал Даниил. Оперативники проверили около 15 км в радиусе предполагаемого места нахождения человека. В настоящее время к поиску Даниила привлечены более 100 человек и 20 единиц техники.

Также к поиску парня подключились волонтеры, сотрудники МЧС и добровольцы. Поисковики уточняют, что парень отправился в сторону леса. Даниил был одет в черную футболку, белые шорты и синие шлепки.

По словам мамы, Даниил вместе с семьей в Татарскую Еманзельгу из Екатеринбурга на день рождения родственницы. Около 22:30 21 июля он вышел за калитку частного дома и не вернулся.

Ранее в Нижегородской области завершились поиски 16-летней девушки по имени Настя, которая пропала несколько дней назад. Несовершеннолетнюю нашли живой.