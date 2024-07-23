В Нижегородской области прекратили поиски пропавшей несколько дней назад девушки

В Нижегородской области окончены поиски 16-летней девушки, которая пропала несколько дней назад. Несовершеннолетнюю нашли живой, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на страницу ПСО «Волонтер НН».

В прошлые выходные в Семенове пропала 16-летняя девушка по имени Настя. Она ушла с улицы Дзержинского, после чего не отвечала на телефонные звонки и сообщения.

Спустя несколько дней девушку нашли, она жива. Информации о состоянии ее здоровья пока не приводилось.

После нахождения Насти волонтеры в социальной сети «ВКонтакте» поблагодарили всех причастных за помощь в распространении информации.

Ранее в Северной Осетии пропала группа туристов из подмосковного Долгопрудного. В тургруппу входили 12 человек, в том числе 10 детей от 14 до 17 лет.