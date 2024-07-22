Туристическая группа из Подмосковья пропала в Северной Осетии
SHOT: десять детей из Подмосковья пропали в Северной Осетии
Фото - © Trip.with.taste. Собственная работа/Wikipedia.org
Туристическую группу из подмосковного Долгопрудного разыскивают в Алагирском районе Северной Осетии, сообщает SHOT.
Группа состоит из 12 человек, среди них 10 детей в возрасте от 14 до 17 лет. Она была официально зарегистрирована в МЧС и вышла на маршрут 2 дня назад.
На поиски подмосковной туристической группы отправились спасатели Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России. Всего 8 специалистов и 2 единицы техники.
Ранее 33-летней туристку из Петербурга унесло на сапборде в открытое Черное море недалеко от Туапсе. Двум подругам девушки удалось спастись.