Туристическая группа из Подмосковья пропала в Северной Осетии

SHOT: десять детей из Подмосковья пропали в Северной Осетии

Группа состоит из 12 человек, среди них 10 детей в возрасте от 14 до 17 лет. Она была официально зарегистрирована в МЧС и вышла на маршрут 2 дня назад.

На поиски подмосковной туристической группы отправились спасатели Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России. Всего 8 специалистов и 2 единицы техники.

Ранее 33-летней туристку из Петербурга унесло на сапборде в открытое Черное море недалеко от Туапсе. Двум подругам девушки удалось спастись.