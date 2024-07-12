Девушку унесло в открытое море у Туапсе на сапе. Ее ищут уже 15 часов

Лингвиста из Питера унесло на сапе в открытое море недалеко от Туапсе, ее ищут уже на протяжении 15 часов, сообщает SHOT.

Двум подругам 33-летней Дарьи удалось спастись. Инцидент произошел вечером 11 июля.

Три подруги пошли кататься на сапах в поселке Сосновом Туапсинского района Краснодарского края. Море было неспокойным, поэтому девушек быстро начало уносить от берега. Одна из подруг выбралась из воды, вторую через четыре часа нашли спасатели, она жива.

Третью подругу 40 сотрудников на воде и авиация ищут до сих пор.

Пропавшая является лингвистом-переводчиком и преподает английский язык.