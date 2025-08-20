В Нижнем Новгороде мужчина убил и обезглавил двух человек

В Нижнем Новгороде нашли обезглавленные тела мужчины и женщины. В их убийстве подозревают их приятеля, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону .

Трагедия произошла в квартире дома на улице Раевского в августе. Как считает следствие, подозреваемый в ходе ссоры со своими знакомыми нанес им удары в шею. После убийства он обезглавил тела.

Затем мужчина вынес из квартиры части трупов, спрятал их в гаражном массиве, после чего скрылся. По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

Правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 41-летний летний уроженец Калининграда. Мужчине в ближайшее время изберут меру пресечения.

Ранее житель подмосковного города Пушкино зарезал ножом в шею знакомого, а затем расчленил его. Его отправили в колонию строгого режима на 11 лет.