Зарезал, расчленил и выкинул в реку: мужчина в Пушкине получил срок за убийство

Жителя Пушкина осудили на 11 лет за убийство ножом знакомого и его расчленение

Житель подмосковного города Пушкино зарезал ножом в шею знакомого. На основе обвинительного вердикта присяжных заседателей его отправили в колонию строгого режима на 11 лет, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Мужчину признали виновным в совершении преступления по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса России («Убийство»). По данным правоохранителей, в ночь на 14 апреля 2022 года в квартире в Пушкине преступник, будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, зарезал ножом в шею знакомого.

Потерпевший погиб от ранения. Осужденный его расчленил. Одну часть останков сжег, а вторую выкинул рядом с рекой Серебрянкой в Москве.

Присяжные заседатели вынесли единогласный вердикт. Убийцу приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил.