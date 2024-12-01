В Нижнем Новгороде мать бросила полугодовалого младенца в снегу на улице

Инцидент произошел на улице Власенко. На опубликованных кадрах видно, как полураздетый малыш лежит на снегу и громко плачет. При этом женщина называет малышку «мразью» и заявляет, что «она никому не нужна».

В переписке со своими знакомыми Анна Ю. утверждает, что готова отказаться от четверых своих детей, которые ей просто не нужны. По словам женщины, она очень устала от отца детей, который является наркоманом.

Опубликованными в Сети видео заинтересовались следователи, которые организовали проверку. Жительнице Нижнего Новгорода грозит тюремного заключение.

Ранее в Башкирии 14-летняя девочка нашла тела своих матери и отца, которые совершили парный суицид. Причины самоубийства супружеской пары выясняются.